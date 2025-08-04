Названы самые привлекательные для молодёжи регионы России

В АСИ пояснили, что при составлении рейтинга регионы оценивались по 57 показателям в шести основных направлениях: образование, инфраструктура, экология и здравоохранение, экономика, безопасность и имидж региона. Индекс оценивает привлекательность того или иного региона для молодёжи, сочетая два равнозначных аспекта: внутренний (мнение местной молодёжи) и внешний (готовность к переезду из других субъектов РФ).