Очевидец измерил волну цунами высотой в 18 м после землетрясения на Камчатке

Житель Камчатки заснял 18-метровое цунами.
Очевидец зафиксировал на видео 18-метровую волну цунами, обрушившуюся на камчатскую бухту Вестник после мощного землетрясения 30 июля. Местный житель Дмитрий по просьбе ученых измерил высоту самой крупной из семи волн, которая достигла вершины прибрежной сопки за считанные секунды. Об этом сообщают СМИ.
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«Самая крупная вторая из семи волн буквально за несколько секунд преодолела расстояние до вершины сопки. Было страшно, я не знал, дойдет волна до нас или нет. Такое явление можно увидеть раз в жизни», — признался житель Камчатки Дмитрий. Его слова передает РИА Новости.
Уточняется, что мужчина стал свидетелем редкого природного явления — цунами высотой около 18 метров, обрушившегося на бухту Вестник через 30 минут после мощных подземных толчков. После отступления воды по просьбе ученых ДВО РАН он провел замеры, подтвердившие рекордную высоту волны, пришедшей со стороны Курильских островов.
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На кадрах видно, как цунами смывает бочку с мотором и лодку, а 12-летний пес Дмитрия Лохнесс демонстрирует «железную выдержку», убегая от надвигающейся воды. Как отметил автор съемки, свою лодку он до сих пор не нашел.
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Землетрясение магнитудой 8,8 стало сильнейшим на Камчатке с 1952 года. Подземные толчки ощущались на северных Курилах, где был введен режим ЧС. Четыре волны цунами повредили портовую инфраструктуру, но сейчас сообщение и работа порта в Северо-Курильске восстановлены.