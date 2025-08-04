Очевидец измерил волну цунами высотой в 18 м после землетрясения на Камчатке

«Самая крупная вторая из семи волн буквально за несколько секунд преодолела расстояние до вершины сопки. Было страшно, я не знал, дойдет волна до нас или нет. Такое явление можно увидеть раз в жизни», — признался житель Камчатки Дмитрий. Его слова передает РИА Новости.