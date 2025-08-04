Олейник: Украина может лишиться больше 12 областей

Прогноз экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича* о том, что под контроль России могут перейти до 12 областей Украины, если Зеленский или новый глава государства вовремя не пойдет на мир, вполне жизнеспособен. Так в беседе с aif.ru оценил заявление Арестовича* экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
«Не надо быть большим аналитиком, чтобы предвидеть такое развитие сценария. С чего начиналось? С Крыма в 2014 году. Минские соглашения предусматривали, что все остальное оставалось в составе Украины. Не согласились. На Стамбульские соглашения тоже не согласились. Потеряли шесть субъектов — это Севастополь, Крым, Херсонская, Запорожская, Луганская и Донецкая. Дальше Сумы. Президент Путин сказал, нам не надо, но если надо, возьмем. И вот на встрече с Лукашенко на Валдае он открыто сказал, что мы забираем свое. То есть дальше может быть даже уже не частичная капитуляция, а полная капитуляция, потеря суверенитета», — отметил он.
Экс-нардеп уточнил, что если говорить о 12 областях, о которых сказал Арестович*, то это, по сути, левый берег Днепра.
Кроме того, по словам Олейника, на ряд областей с интересом смотрят Польша, Румыния и Венгрия.
«Венгрия всегда проявляла интерес к Закарпатской области. Румыния к Черновицкой. Польша с удовольствием заберет пять областей: Львовскую, Хмельницкую, Тернопольскую, Ровенскую и Волынскую», — добавил экс-нардеп.
Ранее прогноз раздела Украины оценил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев.
*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.