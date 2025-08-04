Олейник: Украина может лишиться больше 12 областей

«Не надо быть большим аналитиком, чтобы предвидеть такое развитие сценария. С чего начиналось? С Крыма в 2014 году. Минские соглашения предусматривали, что все остальное оставалось в составе Украины. Не согласились. На Стамбульские соглашения тоже не согласились. Потеряли шесть субъектов — это Севастополь, Крым, Херсонская, Запорожская, Луганская и Донецкая. Дальше Сумы. Президент Путин сказал, нам не надо, но если надо, возьмем. И вот на встрече с Лукашенко на Валдае он открыто сказал, что мы забираем свое. То есть дальше может быть даже уже не частичная капитуляция, а полная капитуляция, потеря суверенитета», — отметил он.