«За рулем»: Ввести предельный срок службы автомобилей предложили в России

Профильные ведомства обсуждают введение в России предельного срока службы легковых автомобилей. Так, предлагается установить максимальный возраст машин на уровне 30 лет. Об этом сообщил портал «За рулем».
По данным журналистов, после достижения обозначенной планки владелец должен будет либо утилизировать транспорт, либо попытаться получить статус классического или раритетного автомобиля, оплатив специальную экспертизу, говорится в материале.
Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк позже опровергла эту информацию и подчеркнула, что ведомство выступает категорически против подобных ограничений.
— Вся информация о законодательных инициативах министерства публикуется на наших официальных ресурсах, — написала Волк в своем Telegram-канале.
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» обсудила проблему старения автопарка в стране. В числе предложенных мер для стимулирования обновления автомобилей было озвучено повышение транспортного налога для владельцев машин старше 15 лет. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что эта идея преступна, поскольку большое количество российских граждан не может позволить себе замену машины.
Глава Министерства промышленности и торговли Антон Алиханов также сообщил, что размер ставки утилизационного сбора для автомобилей, оборудованных двигателем мощностью более 160 лошадиных сил, которые ввозят на территорию России физические лица для личных нужд, планируется увеличить.