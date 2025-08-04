«За рулем»: Ввести предельный срок службы автомобилей предложили в России

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» обсудила проблему старения автопарка в стране. В числе предложенных мер для стимулирования обновления автомобилей было озвучено повышение транспортного налога для владельцев машин старше 15 лет. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что эта идея преступна, поскольку большое количество российских граждан не может позволить себе замену машины.