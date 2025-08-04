В МВД опровергли сообщения о якобы ограничении срока службы машин до 30 лет

В МВД России опровергли сообщения о якобы обсуждении ведомством инициативы, предусматривающей ограничение срока службы легковых автомобилей до 30 лет. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Сегодня в медиапространстве были размещены материалы, в которых обсуждалась идея о возможном ограничении срока службы легковых автомобилей 30 годами. Спешу успокоить автолюбителей нашей страны, МВД России с этой инициативой не выступало», — написала она в личном Telegram-канале.
По словам Волк, МВД России выступает категорически против подобного рода ограничений на срок службы авто. Она также напомнила, что достоверная информация об инициативах ведомства публикуется только на официальных ресурсах МВД.
Ранее KP.RU сообщал, что в МВД опровергли сообщения о якобы запрете на покупку-продажу и эксплуатацию транспортных средств с правым расположением руля.