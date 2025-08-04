В МВД опровергли сообщения о якобы ограничении срока службы машин до 30 лет

«Сегодня в медиапространстве были размещены материалы, в которых обсуждалась идея о возможном ограничении срока службы легковых автомобилей 30 годами. Спешу успокоить автолюбителей нашей страны, МВД России с этой инициативой не выступало», — написала она в личном Telegram-канале.