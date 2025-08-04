Бизнесмены из США хотят вложиться в хранилище российского газа в Болгарии

Как отмечают источники, переговоры носят предварительный характер, и заключение соглашения пока не гарантировано. Парскаль, по их словам, не принимает активного участия в переговорах, но готов содействовать налаживанию контактов с американскими энергетическими компаниями, если проект будет реализован.