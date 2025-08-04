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Бизнесмены из США хотят вложиться в хранилище российского газа в Болгарии

Хранилище, построенное в 1970-х годах, преимущественно используется для хранения российского природного газа.

Источник: Аргументы и факты

Американские инвесторы Стивен Линч и Фэй Ванг выразили интерес к участию в проекте модернизации крупнейшего подземного газохранилища Болгарии «Чирен». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Хранилище, построенное в 1970-х годах, преимущественно используется для хранения российского природного газа. В 2021 году правительство Болгарии приняло решение о его расширении в рамках государственного заказа и выдало разрешение на проведение строительных работ.

Однако реализация проекта была приостановлена в 2024 году до завершения проверки, организованной Европейской прокуратурой. Согласно плану, объем хранилища должен увеличиться вдвоем- до одного миллиарда кубометров.

По данным агентства, Линч и Ванг стремятся получить доступ к проекту модернизации, разработанному болгарскими властями. Их инициативу поддерживает Брэд Парскаль, бывший советник Дональда Трампа и участник его избирательных кампаний в 2016 и 2020 годах.

Ожидается, что на этой неделе инвесторы встретятся с представителями болгарского правительства в Софии, чтобы обсудить условия проведения технической оценки хранилища.

Как отмечают источники, переговоры носят предварительный характер, и заключение соглашения пока не гарантировано. Парскаль, по их словам, не принимает активного участия в переговорах, но готов содействовать налаживанию контактов с американскими энергетическими компаниями, если проект будет реализован.

Ранее Линч выступил в министерстве экономики Германии с идеей покупки «Северного потока — 2» Соединенными Штатами.

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