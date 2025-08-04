Житель Китая рассказал, как фото с Путиным 25 лет назад изменило его жизнь

Китаец вспомнил, что 25 лет назад он находился в парке Бэйхай, где услышал о том, что Владимир Путин находится там же. Когда мальчик увидел российского лидера, он помахал ему рукой. Затем Путин подошел к нему в сопровождении охраны, снял с каменных перил и поцеловал в лоб. Тогда же была сделана фотография, которая сделала Пэн Пая знаменитым.