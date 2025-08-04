Житель Китая рассказал, как фото с Путиным 25 лет назад изменило его жизнь

Гражданин Китайской Народной Республики (КНР) Пэн Пай, который запечатлен на фотографии с президентом России Владимиром Путиным во время визита в страну в 2000 году, рассказал, что на данный момент он работает старшим инженером в муниципальной компании.
Китаец вспомнил, что 25 лет назад он находился в парке Бэйхай, где услышал о том, что Владимир Путин находится там же. Когда мальчик увидел российского лидера, он помахал ему рукой. Затем Путин подошел к нему в сопровождении охраны, снял с каменных перил и поцеловал в лоб. Тогда же была сделана фотография, которая сделала Пэн Пая знаменитым.
Мужчина рассказал, что если бы он снова встретился с президентом России, то рассказал бы ему, где он работает.
— Если бы я вновь увидел президента Путина, я хочу сказать ему: уважаемый президент Путин, мальчик, с которым вы сфотографировались 25 лет назад, теперь старший инженер, а вы выглядите по-прежнему. Очень надеюсь, что вы снова приедете в Китай и я встречусь с вами! — заявил китаец в интервью Хунаньскому телевидению, записанному для RT.
В 2013 году Пэн Пай окончил магистратуру в Московском автомобильно-дорожном университете и вернулся в Китай, где он занял должность старшего инженера и начальника инженерного отдела компании Hunan Construction Investment Group. Мужчина отметил, что Владимир Путин вдохновил его на изучение русской культуры и обучение в аспирантуре в Москве.