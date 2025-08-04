Организаторы «Сигнала» опровергли запрет на проведение фестиваля под Калугой

Как писал сайт KP.RU, ранее глава администрации Дзержинского района Калужской области Егор Вирков сообщил, что региональные власти отменили проведение масштабного фестиваля Signal, на котором должно было собраться примерно 20 тысяч человек. Уточнялось, что организаторы фестиваля были заранее уведомлены о невозможности согласования мероприятия из-за мер по противодействию терроризму. Именно из-за этих причин ряд ведомств Калужской области не одобрили проведение мероприятия, уточнил он.