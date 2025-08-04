Организаторы «Сигнала» опровергли запрет на проведение фестиваля под Калугой

Организаторы музыкального фестиваля Signal не подтвердили запрет на проведение мероприятия, отметив, что идет согласование дополнительных мер безопасности. Об этом сообщили KP.RU в пресс-службе фестиваля.
«После проведения крупных фестивалей в Калужской области в конце июля, в связи со сложной обстановкой, возникли дополнительные требования по безопасности», — говорится в сообщении.
Отмечалось, что на основании этих требований организаторами разработан ряд мер, которые сейчас находится на согласовании с профильными службами Калужской области.
Информация, которая распространяется в медиа не соответствует действительности, запрета на проведение фестиваля нет, подчеркнули организаторы мероприятия.
Как писал сайт KP.RU, ранее глава администрации Дзержинского района Калужской области Егор Вирков сообщил, что региональные власти отменили проведение масштабного фестиваля Signal, на котором должно было собраться примерно 20 тысяч человек. Уточнялось, что организаторы фестиваля были заранее уведомлены о невозможности согласования мероприятия из-за мер по противодействию терроризму. Именно из-за этих причин ряд ведомств Калужской области не одобрили проведение мероприятия, уточнил он.