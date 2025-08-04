МВД опровергло сообщения о планах запретить автомобили старше 30 лет

МВД России опровергло сообщения о планах ограничить срок службы легковых автомобилей в стране 30-ю годами.
«Спешу успокоить автолюбителей нашей страны, МВД России с этой инициативой не выступало», — написала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Она добавила, что ведомство выступает категорически против подобных ограничений.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что может быть установлен максимальный возраст для легковых машин в 30 лет.
Между тем в Ставропольском крае выставили на продажу ГАЗ-21 «Волга» за 1,5 млн рублей.
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