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МВД опровергло сообщения о планах запретить автомобили старше 30 лет

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что подобные инициативы в ведомстве не обсуждаются.

Источник: Аргументы и факты

МВД России опровергло сообщения о планах ограничить срок службы легковых автомобилей в стране 30-ю годами.

«Спешу успокоить автолюбителей нашей страны, МВД России с этой инициативой не выступало», — написала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она добавила, что ведомство выступает категорически против подобных ограничений.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что может быть установлен максимальный возраст для легковых машин в 30 лет.

Между тем в Ставропольском крае выставили на продажу ГАЗ-21 «Волга» за 1,5 млн рублей.

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