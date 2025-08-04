Екатерина Гордон будет защищать Елену Товстик на суде с бывшим мужем

Российская радиоведущая и певица Екатерина Гордон в понедельник, 4 августа, заявила, что будет представлять интересы Елены Товстик, бывшей супруги бизнесмена Романа Товстика, в суде — ее муж подал на развод и потребовал определить место жительства их общих шестерых детей с ним.
— Тебя обманывали долго и подло с крестной твоего ребенка. Тебя отправили якобы «отдохнуть», чтобы за спиной подать иск… И ты очень наивная, не скопившая ни рубля… Но больше с тобой так нельзя! Я рада официально стать твоим юристом сегодня. Команда «Гордон и сыновья» теперь твоя команда, — высказалась ведущая в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале.
В тот же день Гордон публично осудила Полину Диброву, супругу журналиста Дмитрия Диброва, за роман с Романом Товстиком. Певица также рекомендовала Товстик не публиковать эмоциональные посты в соцсетях, поскольку их могут использовать в суде против нее. Кроме того, Гордон возмутилась поведением Товстика, который пытается забрать детей у их матери.
«Вечерняя Москва» рассказала, как Полина Диброва познакомилась со своим мужем, когда появились первые подозрения о разладе в их отношениях и что известно о ее отношениях с Еленой Товстик.