Екатерина Гордон будет защищать Елену Товстик на суде с бывшим мужем

— Тебя обманывали долго и подло с крестной твоего ребенка. Тебя отправили якобы «отдохнуть», чтобы за спиной подать иск… И ты очень наивная, не скопившая ни рубля… Но больше с тобой так нельзя! Я рада официально стать твоим юристом сегодня. Команда «Гордон и сыновья» теперь твоя команда, — высказалась ведущая в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале.