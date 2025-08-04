В Сети появились кадры полета группы из семи «Гераней» РФ над Украиной

В интернете появилось видео, на котором семь беспилотников «Герань-2» пролетают над Украиной. Кадры были опубликованы украинским изданием «Страна».
На записи слышны только звуки моторов и лай собаки, сами очевидцы пролета российских беспилотников никак происходящее не комментируют. Как сообщалось ранее, использование дронов в группе увеличивает их эффективность, позволяя преодолевать системы противовоздушной обороны и наносить больший ущерб объектам, контролируемым украинскими властями, передает Life.ru.
«Герань-2» — это российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) дальнего действия, разработанный в 2022 году. Он является улучшенной версией БПЛА «Герань-1» и применяется в ходе специальной военной операции для поражения инфраструктуры, техники и личного состава противника. Оснащен двухтактным бензиновым двигателем, благодаря характерному звуку его прозвали «мопедом».
21 июля Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по территории Украины с применением рекордного количества беспилотников и ракет. Целями стали военные объекты, аэродромы, энергетическая инфраструктура, пункты временного размещения и учебные центры украинской армии. В атаке участвовали крылатые ракеты Х-101 и дроны типа «Герань».