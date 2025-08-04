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В Амурской области хирург вывел бойца СВО из состояния полукомы

Врачи выявили у пациента гнойное воспаление мягких тканей, причина которых остается неизвестной.

Источник: Аргументы и факты

В Амурской области хирург вывел военного спецоперации на Украине из состояния полукомы после ранения и нескольких операций. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального министерства здравоохранения.

В ведомстве уточнили, что первое ранение в бедро боец получил в ходе выполнения боевого задания. На тот момент ему помогли военные медики, но позже мужчина столкнулся еще с несколькими проблемами.

«В конце мая участник спецоперации почувствовал сильную боль в задней части со лопаток», — говорится в сообщении.

В тот момент он подумал, что речь идет о зажиме нерва, но позже оказалось, что боль ощущалась из-за состояния мышечных тканей. Военному сделали несколько операций в госпитале Белогорска, но у него начался сепсис, который не получалось стабилизировать. Прогнозы медиков были неутешительными.

Врачи выявили у пациента гнойное воспаление мягких тканей, причина которых остается неизвестной. Ему удалили ему гной при помощи вакуумной аспирации. Теперь мужчине предстоит прохождение реабилитации.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге врачи восстановили череп бойца СВО после тяжелейшей травмы. Военнослужащий пострадал в результате артиллерийского обстрела.