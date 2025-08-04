В Амурской области хирург вывел бойца СВО из состояния полукомы

В тот момент он подумал, что речь идет о зажиме нерва, но позже оказалось, что боль ощущалась из-за состояния мышечных тканей. Военному сделали несколько операций в госпитале Белогорска, но у него начался сепсис, который не получалось стабилизировать. Прогнозы медиков были неутешительными.