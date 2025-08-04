В Амурской области хирург вывел бойца СВО из состояния полукомы

В Амурской области хирург вывел военного спецоперации на Украине из состояния полукомы после ранения и нескольких операций. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального министерства здравоохранения.
В ведомстве уточнили, что первое ранение в бедро боец получил в ходе выполнения боевого задания. На тот момент ему помогли военные медики, но позже мужчина столкнулся еще с несколькими проблемами.
«В конце мая участник спецоперации почувствовал сильную боль в задней части со лопаток», — говорится в сообщении.
В тот момент он подумал, что речь идет о зажиме нерва, но позже оказалось, что боль ощущалась из-за состояния мышечных тканей. Военному сделали несколько операций в госпитале Белогорска, но у него начался сепсис, который не получалось стабилизировать. Прогнозы медиков были неутешительными.
Врачи выявили у пациента гнойное воспаление мягких тканей, причина которых остается неизвестной. Ему удалили ему гной при помощи вакуумной аспирации. Теперь мужчине предстоит прохождение реабилитации.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге врачи восстановили череп бойца СВО после тяжелейшей травмы. Военнослужащий пострадал в результате артиллерийского обстрела.