На Украине начали строить специальные бункеры для защиты F-16 и Mirage

Вооруженные силы Украины (ВСУ) приступили к строительству подземных бункеров для истребителей американского производства F-16 и французских истребителей Mirage с целью защиты их от ударов российских войск. Об этом сообщает издание The National Interest.
Авторы материала отмечают, что эти самолеты являются приоритетными целями для ВС РФ.
«Украина возводит подземные сооружения для обеспечения безопасности новой авиационной техники», — указано в статье.
Кроме того, сообщается, что украинские пилоты вынуждены применять дополнительные меры предосторожности для сохранения F-16 и Mirage, в частности, выполнять полеты на малых высотах.
Ранее заслуженный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов рассказал, что Украина получила от Запада всего пять французских истребителей Mirage 2000, один из них разбился 22 июля в Волынской области.