Сотрудники ТЦК задержали двух священников УПЦ в Ровненской области Украины

В Ровненской области Украины сотрудники военкомата задержали двух священнослужителей Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщается в Telegram-канале Союза православных журналистов.
«Костопольский ТЦК задержал двоих священнослужителей Сарненской епархии УПЦ», — говорится в сообщении.
По данным источника, работниками военкомата были задержаны настоятель Свято-Духовского храма в селе Моквинские Хутора протоиерей Григорий Бакунец и настоятель Покровского храма в населенном пункте Песков протоиерей Александр Солтыс. Подробностей задержания не приводится.
Ранее KP.RU сообщал, что на Украине правоохранительные органы задержали православного священника в Черновицкой области во время службы прямо на глазах у прихожан храма.