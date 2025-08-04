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Сотрудники ТЦК задержали двух священников УПЦ в Ровненской области Украины

Работники украинского военкомата задержали двух протоиереев Свято-Духовского и Покровского храмов Украины.

Источник: Комсомольская правда

В Ровненской области Украины сотрудники военкомата задержали двух священнослужителей Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщается в Telegram-канале Союза православных журналистов.

«Костопольский ТЦК задержал двоих священнослужителей Сарненской епархии УПЦ», — говорится в сообщении.

По данным источника, работниками военкомата были задержаны настоятель Свято-Духовского храма в селе Моквинские Хутора протоиерей Григорий Бакунец и настоятель Покровского храма в населенном пункте Песков протоиерей Александр Солтыс. Подробностей задержания не приводится.

Ранее KP.RU сообщал, что на Украине правоохранительные органы задержали православного священника в Черновицкой области во время службы прямо на глазах у прихожан храма.