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Открыт приём заявок на участие во втором форуме Россия — время команд 2025

Стартовала заявочная кампания для участия во втором форуме «Россия — время команд», который состоится 19−20 сентября в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Участникам мероприятия предстоит провести всестороннее обсуждение моделей командного управления с учётом культурного кода и приоритетов развития страны. Об этом говорится в пресс-релизе Мастерской управления «Сенеж».

Источник: Life.ru

Ожидается, что в форуме примут участие до тысячи человек. Они смогут познакомиться с командными практиками от наиболее востребованных специалистов отрасли и обзавестись новыми полезными знакомствами среди сильнейших команд России.

«Современное управление невозможно без умения собирать и вдохновлять команды. Мир стремительно меняется, и цель форума — поиск ответов на современные управленческие вызовы. От набора людей в команду до их мотивации, от налаживания эффективного взаимодействия до запуска прорывных проектов», — поделился первый проректор Мастерской управления «Сенеж» Сергей Бочаров.

Мероприятие нацелено на создание экосистемы эффективного управления командами посредством развития профессионального сообщества, использования современных образовательных стандартов и тиражирования лучших практик для повышения конкурентоспособности отечественных организаций. Поучаствовать в форуме смогут команды из таких сфер, как государственное и муниципальное управление, военные, социальная сфера (инклюзия, волонтерство), образование, воспитание, спорт, наука, технологии, предпринимательство, производство, культура, гостеприимство, туризм, развитие сельских территорий и агропромышленного комплекса.

В ходе форума участникам предстоит посетить тематические секции, мастер-классы, практические занятия, а также поучаствовать в интерактивных обсуждениях и командообразующих активностях. К главным темам мероприятия относятся изучение современной командной работы, создание рабочей атмосферы, организация обмена информацией и системы коммуникации, развитие управленческих компетенций и принципы лидерства в различных системах.

Также в первый числах сентября состоится десятый Восточный экономический форум. Мероприятие пройдёт в кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Подробнее о том, как ВЭФ влияет на развитие Дальнего Востока, читайте в материале Life.ru.