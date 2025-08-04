Открыт приём заявок на участие во втором форуме Россия — время команд 2025

«Современное управление невозможно без умения собирать и вдохновлять команды. Мир стремительно меняется, и цель форума — поиск ответов на современные управленческие вызовы. От набора людей в команду до их мотивации, от налаживания эффективного взаимодействия до запуска прорывных проектов», — поделился первый проректор Мастерской управления «Сенеж» Сергей Бочаров.