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Кравцов: Минпросвещения сохранит часы на изучение родного языка первоклассниками

В 1-х классах поменяется форма проведения занятий по родному языку.

Источник: Комсомольская правда

Министерство просвещения РФ сохранит в российских школах изучение родных языков (языков народов России). Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, его слова приводит пресс-служба.

«Родные языки — это важная часть культурного наследия, и их изучение должно быть доступно. Мы подчеркиваем необходимость сохранения и поддержки языкового многообразия в рамках образовательного процесса», — подчеркнул министр.

В ведомстве отметили, что с 1 сентября количество часов на изучение родных языков не меняется.

По данным РИА Новости со ссылкой на министерство, при этом в 1 классе изменяется форма проведения занятий — 1 час по требованию Роспотребнадзора переводится во внеурочную форму, наиболее подходящую для учеников первых классов.

Как писал сайт KP.RU, 4 августа Минпросвещения РФ сообщило, что в школах страны сокращение числа уроков, отведенных на изучение родной речи в первых классах, с двух до одного в неделю связано с требованиями СанПиНа к образовательным организациям. Объем максимально допустимой нагрузки для обучающихся 1-х классов в течение дня не должен превышать четыре урока, а недельная нагрузка для первоклассников не может быть больше 20 часов.