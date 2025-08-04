Кравцов: Минпросвещения сохранит часы на изучение родного языка первоклассниками

Как писал сайт KP.RU, 4 августа Минпросвещения РФ сообщило, что в школах страны сокращение числа уроков, отведенных на изучение родной речи в первых классах, с двух до одного в неделю связано с требованиями СанПиНа к образовательным организациям. Объем максимально допустимой нагрузки для обучающихся 1-х классов в течение дня не должен превышать четыре урока, а недельная нагрузка для первоклассников не может быть больше 20 часов.