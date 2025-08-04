Кравцов: Минпросвещения сохранит часы на изучение родного языка первоклассниками

Министерство просвещения РФ сохранит в российских школах изучение родных языков (языков народов России). Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, его слова приводит пресс-служба.
«Родные языки — это важная часть культурного наследия, и их изучение должно быть доступно. Мы подчеркиваем необходимость сохранения и поддержки языкового многообразия в рамках образовательного процесса», — подчеркнул министр.
В ведомстве отметили, что с 1 сентября количество часов на изучение родных языков не меняется.
По данным РИА Новости со ссылкой на министерство, при этом в 1 классе изменяется форма проведения занятий — 1 час по требованию Роспотребнадзора переводится во внеурочную форму, наиболее подходящую для учеников первых классов.
Как писал сайт KP.RU, 4 августа Минпросвещения РФ сообщило, что в школах страны сокращение числа уроков, отведенных на изучение родной речи в первых классах, с двух до одного в неделю связано с требованиями СанПиНа к образовательным организациям. Объем максимально допустимой нагрузки для обучающихся 1-х классов в течение дня не должен превышать четыре урока, а недельная нагрузка для первоклассников не может быть больше 20 часов.