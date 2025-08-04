Москву накроет сильными дождями и туманом

Ранее в Москве уже наблюдались неблагоприятные погодные условия: вечером 4 августа столицу накрыли сильный ливень и гроза, сопровождавшиеся порывами ветра до 17 метров в секунду. МЧС тогда рекомендовало жителям парковать автомобили в безопасных местах и избегать шатких конструкций. Ожидалось, что интенсивные осадки сохранятся до утра следующего дня.