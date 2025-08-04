Ynet: Израиль намерен полностью оккупировать сектор Газа

Израильские власти готовятся «одобрить планы перехода» к полной оккупации сектора Газа, информирует Ynet.
Издание ссылается на информацию, полученную от «официальных лиц высокого ранга» из окружения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
«Жребий брошен, мы идём на полную оккупацию сектора Газа», — сказали израильские чиновники.
Против этого решения выступает армейское руководство Израиля, в частности, речь идёт о начальнике Генштаба. В понедельник Эяль Замир он должен был отправиться с визитом, но отменил поездку. Правительство Израиля «готово пренебречь мнением военных».
«Боевые операции будут вестись даже в тех районах сектора Газа, где удерживаются заложники. Если это не устраивает начальника Генштаба Армии обороны Израиля, он может подать в отставку», — говорится в материале.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует расширить операции в Газе.