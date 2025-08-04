Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ynet: Израиль намерен полностью оккупировать сектор Газа

Против этого решения выступает армейское руководство Израиля.

Источник: Аргументы и факты

Израильские власти готовятся «одобрить планы перехода» к полной оккупации сектора Газа, информирует Ynet.

Издание ссылается на информацию, полученную от «официальных лиц высокого ранга» из окружения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Жребий брошен, мы идём на полную оккупацию сектора Газа», — сказали израильские чиновники.

Против этого решения выступает армейское руководство Израиля, в частности, речь идёт о начальнике Генштаба. В понедельник Эяль Замир он должен был отправиться с визитом, но отменил поездку. Правительство Израиля «готово пренебречь мнением военных».

«Боевые операции будут вестись даже в тех районах сектора Газа, где удерживаются заложники. Если это не устраивает начальника Генштаба Армии обороны Израиля, он может подать в отставку», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует расширить операции в Газе.

Узнать больше по теме
Биньямин Нетаньяху: биография израильского политика и его отношение к России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху внес большой вклад в становление страны. В центре внимания политик оказался после того, как на Ближнем Востоке вновь стало неспокойно и страна вступила в активную борьбу с соседями. Вспоминаем главное из биографии еврейского лидера.
Читать дальше