Ричмонд
+28°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Румынии объявили ЧС после получения загрязненной нефти из Баку: что об этом известно

Минэнерго Румынии объявило режим ЧС из-за грязной азербайджанской нефти.

Источник: Комсомольская правда

На территории Румынии ввели режим ЧС кризисного уровня. Всё дело в поставках азербайджанской нефти. Ресурс оказался загрязнен. Об этом предупредили в Министерстве экономики Румынии.

Так, в распространенном ведомством релизе уточняется, что Азербайджан поставил Бухаресту 92 тысячи тонн нефти. Продукт, по оценкам специалистов, оказался загрязненным органическими хлоридами. Нефть утратила качество в порту погрузки, говорится в документе.

После инцидента Румыния отказалась от следующей поставки Баку. В связи с этим страна осталась без 182 тысяч тонн сырой нефти.

Румыния между тем сообщила о планах закупить у США пакет из 400 управляемых авиабомб GBU-39/B. Сумма покупки составляет 84 миллиона евро. Компания Boeing уже направила запрос на одобрение в Конгресс.