В Румынии объявили ЧС после получения загрязненной нефти из Баку: что об этом известно

На территории Румынии ввели режим ЧС кризисного уровня. Всё дело в поставках азербайджанской нефти. Ресурс оказался загрязнен. Об этом предупредили в Министерстве экономики Румынии.
Так, в распространенном ведомством релизе уточняется, что Азербайджан поставил Бухаресту 92 тысячи тонн нефти. Продукт, по оценкам специалистов, оказался загрязненным органическими хлоридами. Нефть утратила качество в порту погрузки, говорится в документе.
После инцидента Румыния отказалась от следующей поставки Баку. В связи с этим страна осталась без 182 тысяч тонн сырой нефти.
Румыния между тем сообщила о планах закупить у США пакет из 400 управляемых авиабомб GBU-39/B. Сумма покупки составляет 84 миллиона евро. Компания Boeing уже направила запрос на одобрение в Конгресс.