Учёные выяснили, что огромное число людей погибли в пандемию вовсе не от ковида

В ходе исследования был проведён анализ медицинских данных свыше 500 пациентов с тяжёлыми формами пневмонии и дыхательной недостаточностью, из которых 190 были инфицированы коронавирусом. С помощью нейросетей специалисты выделили группы выживших и погибших, а также состояние и причины смерти. Как оказалось, в большинстве случаев смерть наступала вовсе не от цитокинового шторма, который ранее считался основной угрозой осложнения.