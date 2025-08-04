Раскрыт подлинный возраст солистки группы Reflex Ирины Нельсон

А ранее поэт Владимир Ильичёв рассказал, что у композитора Юрия Антонова есть «тайные дети» — дочь, живущая во Франции и сын, который остался в России. По его словам, эта тема является запретной в их разговорах, и не стал вдаваться в детали. Отмечается, что у Антонова было три брака: первая супруга эмигрировала в США, вторая находится в Хорватии, а третья — во Франции.