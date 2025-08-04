Уехавший в Испанию комик Белый* высмеял европейскую медицину

Стендап-комик Руслан Белый* опроверг стереотипы о высоком уровне западной медицины. Белый*, который сейчас живёт в Испании, пожаловался на большие очереди на запись к врачу и на общий низкий уровень медицины в этой стране. По словам комика, до того, как переехать на Запад, у него были только позитивные представления об этой сфере в европейских странах.