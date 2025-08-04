Стендап-комик Руслан Белый* опроверг стереотипы о высоком уровне западной медицины. Белый*, который сейчас живёт в Испании, пожаловался на большие очереди на запись к врачу и на общий низкий уровень медицины в этой стране. По словам комика, до того, как переехать на Запад, у него были только позитивные представления об этой сфере в европейских странах.
Руслан Белый* высказался об этом в шоу «Культурная разница» на YouTube. При этом другая участница шоу, юмористка Ирина Приходько, пошутила, что люди в Европе живут долго именно потому, что у них выработался хороший иммунитет на фоне отсутствия медикаментов и проблем с записью к врачу.
Ранее белорусская телеведущая Бурлакова рассказала, что в Испании, да и во многих других странах Евросоюза, даже при наличии очень дорогой медицинской страховки приёма у узкого специалиста придется ждать от нескольких месяцев до двух лет, добавив, что иногда до посещения нужного врача люди в Европе просто не доживают.
Напомним, российский комик Руслан Белый*, признанный Минюстом иностранным агентом с сентября 2023 года, внесен в соответствующий реестр из-за поддержки и финансирования из-за рубежа.
*Внесен в реестр иноагентов Минюста РФ.