Организаторы фестиваля «Сигнал» опровергли его отмену

Организаторы фестиваля «Сигнал», который состоится в Калужской области, договариваются о дополнительных мерах, касающихся безопасности смотра, с профильными службами региона, сообщает ТАСС.
В пресс-службе фестиваля повременной музыки, архитектуры и искусства в разговоре с агентством подчеркнули, что организаторы рассчитают провести мероприятие в запланированные сроки.
Напомним, фестиваль «Сигнал» должен состояться с 14 по 18 августа текущего года в арт-парке «Никола-Ленивец». Планируется, что будут обустроены девять сцен, за пять дней в рамках фестиваля выступят около 300 артистов.
«После проведения крупных фестивалей в Калужской области в конце июля, в связи со сложной обстановкой, возникли дополнительные требования по безопасности. На основании них разработан ряд мер, который сейчас на согласовании с профильными службами области. Фестиваль состоится с 14 по 18 августа в Никола-Ленивце», — рассказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Калужской области из соображений безопасности отменили проведение музыкального фестиваля «Сигнал» в парке «Никола-Ленивец».