Организаторы фестиваля «Сигнал» опровергли его отмену

«После проведения крупных фестивалей в Калужской области в конце июля, в связи со сложной обстановкой, возникли дополнительные требования по безопасности. На основании них разработан ряд мер, который сейчас на согласовании с профильными службами области. Фестиваль состоится с 14 по 18 августа в Никола-Ленивце», — рассказали в пресс-службе.