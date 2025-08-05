Вратарь украинского ФК «Кривбасс» сбежал из команды на сборах в Словении

19-летний вратарь украинского футбольного клуба «Кривбасс» Игорь Омельченко сбежал из команды. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Спортсмен самовольно покинул расположение команды во время нахождения на сборах в Словении и не вернулся на родину, передает РБК.
В прошлом сезоне он провел 25 игр за юношескую команду «Кривбасса». Два раза Омельченко попадал в заявку главной команды, но на поле не выходил.
По итогам прошлого сезона клуб занял пятое место в чемпионате Украины.
В прошлом году член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов сбежал с чемпионата Европы в Польше, чтобы через Чехию попасть в РФ. Он получил паспорт Российской Федерации. Кузнецов в 2021 году принял военную присягу на Украине, а когда началась спецоперация, его отправили на передовую. По пути он узнал, что украинская территориальная оборона расстреляла колонну его бывших сослуживцев. На СВО спортсмен получил ранение и попал в госпиталь, где медики требовали с пострадавших деньги за любое действие. После всего пережитого он решил, что ему нужно бежать к родственникам в РФ.