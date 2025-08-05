Вратарь украинского ФК «Кривбасс» сбежал из команды на сборах в Словении

В прошлом году член сборной Украины по армейскому рукопашному бою Сергей Кузнецов сбежал с чемпионата Европы в Польше, чтобы через Чехию попасть в РФ. Он получил паспорт Российской Федерации. Кузнецов в 2021 году принял военную присягу на Украине, а когда началась спецоперация, его отправили на передовую. По пути он узнал, что украинская территориальная оборона расстреляла колонну его бывших сослуживцев. На СВО спортсмен получил ранение и попал в госпиталь, где медики требовали с пострадавших деньги за любое действие. После всего пережитого он решил, что ему нужно бежать к родственникам в РФ.