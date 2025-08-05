Что можно и нельзя делать на Трофима Бессонника 5 августа на Калинники-Малинники

Православная церковь 5 августа вспоминает святого Трофима. В народе принято праздновать день Трофима Бессонника. Все дело в том, что с указанного дня начинали собирать урожай. Есть еще одно название — Калинники-Малинники. Оно возникло из-за того, что 5 августа собирали калину и малину.
Что нельзя делать 5 августа.
Под запретом работа в полдень. Считается, что именно в данное время появляются духи Полудницы, из-за которых могут случаться солнечные удары. Нельзя заниматься бесполезной работой. Предки верили, что подобное может привести к финансовым сложностям.
Что можно делать 5 августа.
По традиции, в названный день было принято собирать калину и малину. Вечером, чаще всего, готовили ягодный пирог и угощали им близких людей. А еще день подходит для свадеб и сватовства. Считалось, что брак окажется долгим, а любовь — крепкой.
Согласно приметам, громко ухающий филин говори про похолодание в скором времени. В том случае, если в вечернее время туман, то ждали жаркую погоду.
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