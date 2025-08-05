Киркоров за 9 лет насобирал штрафов на 414 тысяч рублей. Столько стоит одно колесо его Rolls-Royce

«Автомобиль Филиппа Киркорова Rolls-Royce Ghost, за 9 лет владения собрал 502 штрафа. Большинство нарушений — 410 случаев — связано с превышением скорости. Остальные: 44 раза — несоблюдение знаков и разметки, 23 раза — парковка в неположенном месте, 3 раза — проезд на красный свет. На кадрах с камер за рулем обычно находился водитель артиста, а все штрафы оплачены Филиппом Киркоровым. Это говорит о том, что в вопросах погашения штрафов артист проявляет завидную дисциплину, а вот на дороге ведет себя по-другому. Если нужно спешить, значит для известного артиста законы не писаны», — отметил юрист.