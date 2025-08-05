Открытка на День иконы Почаевской иконы Божией Матери

5 августа 2025 православные христиане по всему миру отмечают праздник одной из самых почитаемых святынь — Почаевской иконы Божией Матери. История этой иконы уходит корнями в XIII век, когда на Почаевской горе произошло чудесное явление Божией Матери в огненном столпе. После этого на камне остался отпечаток Её стопы, это место начало источать воду, которую православные христиане считают целебной.