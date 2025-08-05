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Открытка на День иконы Почаевской иконы Божией Матери

5 августа 2025 православные христиане по всему миру отмечают праздник одной из самых почитаемых святынь — Почаевской иконы Божией Матери. История этой иконы уходит корнями в XIII век, когда на Почаевской горе произошло чудесное явление Божией Матери в огненном столпе. После этого на камне остался отпечаток Её стопы, это место начало источать воду, которую православные христиане считают целебной.

5 августа 2025 православные христиане по всему миру отмечают праздник одной из самых почитаемых святынь — Почаевской иконы Божией Матери. История этой иконы уходит корнями в XIII век, когда на Почаевской горе произошло чудесное явление Божией Матери в огненном столпе. После этого на камне остался отпечаток Её стопы, это место начало источать воду, которую православные христиане считают целебной.

В чём помогает икона Почаевской иконы Божией Матери?

Перед Почаевским образом молятся:

О защите от всех недоброжелателейОб исцелении от хворейО мире в семьеО разрешении конфликтовО даровании силы в испытаниях.

Подробнее об иконе и её удивительной истории читайте в справке «МК».