Без него так плохо: продюсер «Ландышей» рассказал о судьбе Лехи во втором сезоне

Больше 33 тыс. человек приняли участие в съемках одного из эпизодов продолжения нашумевшей музыкальной мелодрамы «Ландыши». Официально это рекорд: «Самая массовая сцена в истории российского сериала». Площадкой стал реальный концерт, который прошел в рамках фестиваля молодого искусства «Таврида. АРТ» в Крыму, актерами — обычные зрители. Главная новость второго сезона — Сергей Городничий вернулся к роли танкиста Лехи, который по сюжету первого сезона пропал на фронте. Подробнее — в материале «Известий».
Звезды «Ландышей» поцеловались на сцене «Тавриды».
В течение трех дней фестиваль «Таврида. АРТ», который завершился в Крыму 3 августа, традиционно принимал на своей сцене и молодых исполнителей, и больших звезд. В лайнапе этого года были группа «Звери», SHAMAN, Женя Трофимов и «Комната культуры», башкирская AY YOLA, взлетевшая всего несколько месяцев назад с хитом Homay, и многие другие.
Фото: Всемирные русские студии.
Один коллектив особенно выделялся на общем фоне — он оказался буквально вымышленным, хотя главный его хит знал, кажется, каждый в многотысячной толпе. Под занавес фестиваля на сцену вышли «Ландыши» — герлз-бэнд из одноименного сериала-хита 2025 года. В исполнении главной героини проекта Кати, которую играет Ника Здорик, прозвучала «Вторая весна», а всё происходящее стало частью съемочного процесса второго сезона, который сейчас в разгаре.
Обычные зрители — это больше 33 тыс. человек — стали участниками события. Теперь это официально «Самая массовая сцена в истории российского сериала». Достижение было подтверждено экспертами Международной книги рекордов INTERRECORD: Official Excellence и занесено в Реестр рекордов России.
Отыгрывать эмоции непрофессиональным актерам-зрителям на площадке не пришлось — создателям проекта удалось их по-настоящему удивить. Сюрпризом для всех стало появление на сцене Лехи — танкиста в исполнении Сергея Городничего. В финале первого сезона герой отправился на СВО и пропал без вести. До сих пор было неизвестно, появится ли он во втором сезоне «Ландышей». Создатели интригу сохраняли до последнего — в списке актеров его имени они не указали. Кульминацией сцены, которую снимали на сцене «Тавриды», стал поцелуй героев. Впрочем, даже теперь, когда известно, что в съемках Городничий участвует, судьба Лехи остается загадкой.
Фото: Всемирные русские студии.
— Пока интрига, вернулся Леха или нет. Возможно, это мечта или сон. Наша главная героиня — девушка эмоциональная. У нее бывают разные видения. Я не буду спойлерить, но я уверен, что всё будет хорошо, — поделился на фестивале автор идеи, продюсер и сценарист проекта Юрий Сапронов.
«Эмоциональные качели будут очень серьезные».
Сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» о бурных отношениях наследницы баснословного состояния из Лондона Кати и простого лейтенанта танковых войск из Вологды Лехи вышел 1 января 2025 года и стал культурным феноменом. Проект неожиданно выбился в лидеры зрительских симпатий. Кажется, таких высоких ставок на него тогда никто не делал. С момента премьеры количество просмотров мелодрамы на всех платформах перевалило за 100 млн.
Фото: ООО «Удача XXI».
— Для нас это был феноменальный успех. Мы этого хотели, конечно, но не ожидали, — сказал Юрий Сапронов. — Было непонятно на тот момент, как зритель будет воспринимать кино про армию, это в определенный момент было непопулярно. Поэтому мы очень аккуратно открывались и зашли с драмеди. Это был расчет — попробовать чуть-чуть подсадить зрителя на эту историю, а потом, если всё правильно сделать, он досмотрит до конца. Но оказалось, что аудитории не хватает таких честных историй. И еще интересно, что мы взяли неизвестных артистов. Все известные не согласились. Лист отказов — сотни человек. Но это прекрасно — работать с молодыми дебютантами. К свежим лицам больше доверия.
Теперь же Ника Здорик и Сергей Городничий — одни из самых популярных молодых артистов. Подробностей о продолжении немного. Известно, что Катя продолжит бороться за наследство и искать Леху.
Фото: ООО «Удача XXI».
— Эмоциональные качели будут очень серьезные, — интригует Юрий Сапронов. — Я думаю, второй сезон многих удивит. Завтра у нас экватор съемок. Середина пройдена, и сейчас уже можно оценить, что получается. Получается хорошо! У нас отличные шансы на успех.
Учитывая опыт первого сезона, когда в рамках серий песни на экране обретали своего рода клипы, кажется логичным решение создателей обратиться к режиссеру с опытом съемок музыкальных видео. Поэтому постановщиком был приглашен клипмейкер Илья Шпота, для которого «Ландыши» станут дебютом в кино. Премьера второго сезона запланирована на 1 января 2026 года.