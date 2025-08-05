Без него так плохо: продюсер «Ландышей» рассказал о судьбе Лехи во втором сезоне

— Для нас это был феноменальный успех. Мы этого хотели, конечно, но не ожидали, — сказал Юрий Сапронов. — Было непонятно на тот момент, как зритель будет воспринимать кино про армию, это в определенный момент было непопулярно. Поэтому мы очень аккуратно открывались и зашли с драмеди. Это был расчет — попробовать чуть-чуть подсадить зрителя на эту историю, а потом, если всё правильно сделать, он досмотрит до конца. Но оказалось, что аудитории не хватает таких честных историй. И еще интересно, что мы взяли неизвестных артистов. Все известные не согласились. Лист отказов — сотни человек. Но это прекрасно — работать с молодыми дебютантами. К свежим лицам больше доверия.