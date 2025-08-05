Страшно и жуть: хоррор «Одно целое» возглавил российский прокат

Посещаемость в кинотеатрах России повысилась на 100 тыс. зрителей в сравнении с прошлым уикендом и составила 0,8 млн человек, сообщает база ЕАИС. Первое место неожиданно занял австралийско-американский хоррор «Одно целое» с Дэйвом Франко и Элисон Бри. Несмотря на рейтинг 18+ и на то, что режиссер Майкл Шэнкс — дебютант, фильм заработал 39 млн рублей и обогнал отечественные комедии, хотя с небольшим отрывом. Так, второе место заняла новинка «Мой папа — медведь» с 35 млн рублей. Именно она стала самым зрительским фильмом выходных — в кино ее посмотрело 100 тыс. человек.
Фильм ужасов — самый успешный.
«Одно целое» не просто хит «Сандэнса», это еще и претендент на звание такого же модного хоррора года, какими в свое время были «Прочь!», «Ведьма», «Солнцестояние» или недавняя «Субстанция». Как его удалось официально выпустить в России, можно только предполагать, учитывая, что хотя фильм сделан в Австралии, у него американские продюсеры и финансирование. Более того, создатели фильма даже участвовали в промо-кампании фильма в России, благодаря чему «Известия» выпустили большое интервью с режиссером Майклом Шэнксом и артистами Дэйвом Франко и Элисон Бри.
Фото: 1.21Кадр из фильма «Одно целое».
Фильм — жанровый микс: это и романтическая комедия, и семейная мелодрама, и боди-хоррор. Для фанатов чистого жанра это минус, но для широкой аудитории и проката — важный бонус, потому что расширяет круг зрителей, которым может понравиться картина.
— Добраться до первой строчки проката фильму помог успех «Субстанции», после которого зрители стали более восприимчивы к жанру боди-хоррора, — считает президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова. — Но первым потенциал так называемой новой волны ужасов показал «Собиратель душ», который лидировал в российском прокате несколько недель.
Сюжет «Одного целого» одновременно необычен и предсказуем. Парень с девушкой, которые уже 10 лет не могут стать мужем и женой, приезжают в глушь, потому что девушке предложили работу учительницей. Попив водички из подземного прудика, австралийский Иванушка понимает, что с ним что-то не так, да и у Аленушки тоже с какого-то момента начинаются странности. Их тела какая-то необъяснимая сила влечет друг к другу, хотя человеческие отношения трещат по швам. И тут Аленушке препод из местной школы напоминает платоновскую концепцию андрогина, идеально гармоничного существа, которое было разделено на мужчину и женщину, но тяготится этой раздвоенностью и вечно пытается стать одним целым вновь.
Фото: 1.21Кадр из фильма «Одно целое».
Фильм играет с этой концепцией довольно свободно, но что еще важнее — как ловко ее использовали маркетологи для рекламы фильма. Каждый, кто видел постеры со слипающимися глазами и губами главных героев, наверняка испытал сильнейшее любопытство, а итог — первое место в российском бокс-офисе. В США у новинки дела идут не так впечатляюще, но даже $6,8 млн за уикенд для такого, в общем, скромного кино — это большой успех. Ясно, что с «Фантастической четверкой» хоррор конкурировать не может.
В России же за счет высокой явки и цен на вечерние сеансы «Одно целое» на первом месте, а «Фантастическая четверка» прячется в многочисленных показах с «предсеансовым обслуживанием». У нас хоррор заработал 39 млн рублей, наработка на сеанс — 5 тыс. рублей.
На втором месте — «Мой папа — медведь». Семейная комедия заработала 35 млн рублей, ее посмотрело 100 тыс. человек. Одна из фишек фильма в том, что мишка, который вынесен на постер, настоящий, а не CG. Это продукт для тех, кому понравилась дилогия «Пальма» и хочется еще чего-то в том же духе.
Фото: Arna MediaКадр из фильма «Мой папа — медведь».
Третье и четвертое места делят, соответственно, холдоверы «На деревню дедушке» (21,5 млн рублей) и «Не одна дома 2» (16 млн рублей). У них снижается число сеансов, но люди продолжают идти, средняя посещаемость у обоих — как у лидеров-новинок.
На пятом месте с цифрой 11 с небольшим миллионов — короткометражка «Склероз». Возможно, это «Фантастическая четверка», потому что там 26 зрителей на сеансе, что в три-четыре раза выше, чем у официальных релизов.
Фото: Dynamite Entertainment ComicsКадр из фильма «Рыжая Соня».
Зато очень вяло стартовала «Рыжая Соня», самый что ни на есть официальный и американский релиз. Это название хорошо знакомо тем, кто застал эпоху видеомагнитофонов: в той «Соне» играл сам Арнольд Шварценеггер, а это был в СССР признак высочайшего качества. Но в этот раз Шварценеггера нет — и магии не случилось, пусть даже фильм у нас вышел на две недели раньше, чем в США, а это значит, что у пиратов его точно не найти. Шестое место, 10,5 млн рублей — и четыре человека на сеансе.
— Фильм не отметился яркой промо-кампанией, поэтому преимущественно на него обратило внимание комьюнити фанатов комиксов, — объяснила Ольга Зинякова. — Производство картины растянулось на 17 лет, что сказалось на конечном продукте и отразилось на отзывах как критиков, так и обычных зрителей. Учитывая не самый перспективный сарафан, сборы следующих уикендов не сильно скажутся на общей кассе фильма.
Среди релизов августа, которых эксперт предлагает дождаться: комедия «Иван Семенов. Первый поцелуй» с Леоном Кемстачем, приключенческий семейный фильм «Дети-шпионы» с Дмитрием Нагиевым и фантастический боевик «Идентификация». Среди зарубежных релизов — триллер «Эдем» с Джудом Лоу, Аной де Армас и Сидни Суини и мелодрама «Она сказала “Да!” со Скарлетт Йоханссон.