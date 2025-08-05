Страшно и жуть: хоррор «Одно целое» возглавил российский прокат

Зато очень вяло стартовала «Рыжая Соня», самый что ни на есть официальный и американский релиз. Это название хорошо знакомо тем, кто застал эпоху видеомагнитофонов: в той «Соне» играл сам Арнольд Шварценеггер, а это был в СССР признак высочайшего качества. Но в этот раз Шварценеггера нет — и магии не случилось, пусть даже фильм у нас вышел на две недели раньше, чем в США, а это значит, что у пиратов его точно не найти. Шестое место, 10,5 млн рублей — и четыре человека на сеансе.