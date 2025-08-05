Календарь на 5 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

5 августа в народном календаре с легкой иронией встречают День пьяного курсанта. Официального статуса у праздника нет, но за последние годы он уверенно разошелся по форумам и даже стал поводом для корпоративного юмора в учебных заведениях. Происхождение этой даты связывают с тем, что август традиционно считается временем возвращения из отпусков, зачисления абитуриентов в военные училища и вузы, перевода с курса на курс и бурного начала учебного года. Неофициальный праздник отмечают не только курсанты, но и офицеры, и военные пенсионеры. Для многих это повод вспомнить время учебы и друзей юности.