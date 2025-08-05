День разглядывания горизонта и День пьяного курсанта: какие праздники отмечают в России и мире 5 августа

В День разглядывания горизонта нужно выйти на открытую местность и провести как минимум 30 минут, глядя вдаль. Можно также разглядывать горизонт и на фотографиях. Такой праздник создан с целью развить воображение и фантазию людей, когда они пытаются представить себе, что находится за горизонтом.