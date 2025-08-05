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День разглядывания горизонта и День пьяного курсанта: какие праздники отмечают в России и мире 5 августа

5 августа в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День разглядывания горизонта, День пьяного курсанта и День «Работай как собака».

5 августа в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День разглядывания горизонта, День пьяного курсанта и День «Работай как собака».

День разглядывания горизонта.

В День разглядывания горизонта нужно выйти на открытую местность и провести как минимум 30 минут, глядя вдаль. Можно также разглядывать горизонт и на фотографиях. Такой праздник создан с целью развить воображение и фантазию людей, когда они пытаются представить себе, что находится за горизонтом.

День пьяного курсанта.

День пьяного курсанта отмечается 5 августа, так как в Советском Союзе именно в эту дату выходил приказ о зачислении в военные училища и переводе на следующий курс. Поэтому 5 августа курсанты весело отмечали свой профессиональный праздник, нередко — с алкоголем.

День «Работай как собака».

День «Работай как собака» посвящен трудоголикам, однако по другой версии его отмечают в честь собак, у которых есть своя «профессия». Например, полицейские собаки, поводыри у слепых людей, псы-охранники, пастушьи собаки и так далее. В любом случае в этот праздник следует проявить трудолюбие и усердие на работе.

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