Народный календарь. Почему нельзя есть яблоки 8 августа

Православные христиане 8 августа чтут память Ермолая Никомидийского, монаха Киево-Печерского монастыря Моисея Угрина. На Руси эту дату прозвали Ермолаев день. Кроме того, это день памяти преподобномученицы Параскевы Римской.
На Ермолая обычно выпадал теплый день, поэтому в старину крестьяне торопились закончить жатву. Существовала поговорка: «Ермолай — хлеб прибирай».
В это время начинался ранний сбор яблок, однако есть их нельзя. Нужно обязательно дождаться Яблочного Спаса.
Считалось, что все запланированное на 8 августа не сбудется или не принесет желаемого результата и удовольствия. Поэтому нужно продолжать идти «по накатанной дороге» и перенести все изменения на другой день.
Приметы погоды:
Если мухи кусаются или лягушки по берегу прыгают — к дождю.
Если ласточки и стрижи начали порхать над водой — жди непогоды.
В августе много желудей — к хорошему урожаю.
Именины отмечают: Прасковья, Егор, Игнатий, Моисей, Федор.