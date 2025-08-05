Сдавшая на 400 баллов ЕГЭ школьница получила за экзамен в МГУ 100 баллов

Девушка сдавала дополнительный экзамен по математике на факультет вычислительной математики и кибернетики. Несмотря на столь высокий результат, согласие на зачисление от Яшмолкиной пока не поступало. Это может говорить о том, что выпускница рассматривает и другие варианты.