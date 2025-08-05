Сдавшая на 400 баллов ЕГЭ школьница получила за экзамен в МГУ 100 баллов

Девушка сдавала дополнительный экзамен по математике на факультет вычислительной математики и кибернетики. Несмотря на столь высокий результат, согласие на зачисление от Яшмолкиной пока не поступало. Это может говорить о том, что выпускница рассматривает и другие варианты.
Напомним, Надежде Яшмолкиной удалось сдать ЕГЭ на максимальные 400 баллов по четырём предметам: профильной математике, русскому языку, физике и информатике. Сейчас она рассматривает три высших учреждения — это Высшая школа экономики, Московский государственный университет имени Ломоносова и Московский государственный технический университет имени Баумана.
Ранее девушке предложили стажировку в компании VK, разрабатывающей цифровую платформу MAX. Во время посещения офиса компании выпускница пообщалась со специалистами, узнала о перспективах развития в IT-сфере и образовательных проектах VK. Компания выразила надежду увидеть Яшмолкину на стажировке или в образовательных программах совместно с вузами.