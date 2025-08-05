В Telegram появилась новая функция верификации аккаунтов

В telegram появился первый верифицированный аккаунт пользователя.
В Telegram появилась новая функция — верификация личных аккаунтов. Первым пользователем, чей профиль получил подтверждение подлинности, стал основатель мессенджера Павел Дуров. Об этом сообщают СМИ.
«Этот аккаунт подтвержден представителями Telegram. Это означает, что теперь пользователи смогут распознавать официальные страницы известных личностей по специальному значку, который отличается от привычной “синей галочки” — он выполнен в виде символа мессенджера в рамке», — пишет «Код Дурова».
Ранее в Telegram наблюдался рост мошеннических схем, связанных с продажей премиальных юзернеймов и подарков, что привело к появлению каналов-рэкетиров и шантажу пользователей. Павел Дуров заявлял о намерении лично блокировать преступников и призывал обращаться в поддержку, однако эксперты отмечали, что полностью решить проблему сложно из-за возможности создавать новые аккаунты. Введение верификации личных профилей стало одним из шагов по повышению безопасности пользователей мессенджера.