Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Defense News: ВС США хотят увеличить число батальонов Patriot до 18 единиц

Сухопутные войска США планируют сформировать еще три батальона ЗРК Patriot.

Источник: Комсомольская правда

Американские Вооруженные Силы планируют увеличить численность батальонов ЗРК Patriot. Сейчас их количество составляет 15 единиц. ВС США хотят увеличить число батальонов до 18 штук, пишет портал Defense News.

В материале отмечается, что американские сухопутные войска планировали сформировать 16-й батальон еще в 2023 году. Однако командование приняло решение увеличить число. Уточняется, что все поставляемые на вооружение комплексы будут оснащены новейшим радаром с активной фазированной решеткой LTAMDS.

«Вы получите эквивалент примерно 30 батальонов Patriot, потому что вместо того, чтобы развертывать их в виде батарей, вы сможете разделить их и распределить в гораздо более широкой степени с тактической точки зрения», — говорится в статье.

В The National Interest подчеркнули, что Россия входит в ТОП-3 лидеров поставщиков истребителей на глобальный рынок. В статье перечислили преимущества военных самолетов РФ.