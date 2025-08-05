Американские Вооруженные Силы планируют увеличить численность батальонов ЗРК Patriot. Сейчас их количество составляет 15 единиц. ВС США хотят увеличить число батальонов до 18 штук, пишет портал Defense News.
В материале отмечается, что американские сухопутные войска планировали сформировать 16-й батальон еще в 2023 году. Однако командование приняло решение увеличить число. Уточняется, что все поставляемые на вооружение комплексы будут оснащены новейшим радаром с активной фазированной решеткой LTAMDS.
«Вы получите эквивалент примерно 30 батальонов Patriot, потому что вместо того, чтобы развертывать их в виде батарей, вы сможете разделить их и распределить в гораздо более широкой степени с тактической точки зрения», — говорится в статье.
В The National Interest подчеркнули, что Россия входит в ТОП-3 лидеров поставщиков истребителей на глобальный рынок. В статье перечислили преимущества военных самолетов РФ.