Внучка Ельцина выложила в сеть свежие фото с младшим сыном Березовского

Внучка первого президента РФ Бориса Ельцина Мария Юмашева выложила в сеть новые фото, где она снялась вместе со своим возлюбленным Глебом Березовским. Пара сфотографировалась в обнимку, на фоне закатного морского пейзажа.
Кроме того, Юмашева опубликовала фото Березовского, загорающего в бассейне.
Напомним, Глеб Березовский — младший сын предпринимателя, государственного и политического деятеля Бориса Березовского. Мать Глеба — Елена Горбунова, гражданская жена Бориса Березовского.
Мария Юмашева — пятая внучка Ельцина, она получила роскошное образование в Англии, знает множество иностранных языков, увлекается теннисом, верховой ездой, балетом и гимнастикой.
Ранее сайт KP.RU рассказывал о фотопроекте Марии Юмашевой, посвященном жизни её бабушки, Наины Ельциной. В январе 2025 года эти фото экспонировались в Москве.
Подробнее о выставке читайте здесь на KP.RU.
Ранее у Юмашевой был роман с нападающим сборной России по футболу и московского «Локомотива» Федором Смоловым.