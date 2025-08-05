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Внучка Ельцина выложила в сеть свежие фото с младшим сыном Березовского

Мария Юмашева показала новое фото с возлюбленным.

Источник: Комсомольская правда

Внучка первого президента РФ Бориса Ельцина Мария Юмашева выложила в сеть новые фото, где она снялась вместе со своим возлюбленным Глебом Березовским. Пара сфотографировалась в обнимку, на фоне закатного морского пейзажа.

Кроме того, Юмашева опубликовала фото Березовского, загорающего в бассейне.

Напомним, Глеб Березовский — младший сын предпринимателя, государственного и политического деятеля Бориса Березовского. Мать Глеба — Елена Горбунова, гражданская жена Бориса Березовского.

Мария Юмашева — пятая внучка Ельцина, она получила роскошное образование в Англии, знает множество иностранных языков, увлекается теннисом, верховой ездой, балетом и гимнастикой.

Ранее сайт KP.RU рассказывал о фотопроекте Марии Юмашевой, посвященном жизни её бабушки, Наины Ельциной. В январе 2025 года эти фото экспонировались в Москве.

Подробнее о выставке читайте здесь на KP.RU.

Ранее у Юмашевой был роман с нападающим сборной России по футболу и московского «Локомотива» Федором Смоловым.

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