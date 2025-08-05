Молодой вратарь украинского ФК «Кривбасс» не вернулся после сборов

Очередной спортсмен отказался возвращаться на Украину после зарубежных сборов. На этот раз такое решение принял 19-летний голкипер футбольного клуба «Кривбасс» Игорь Омельченко, сообщили представители команды.
«Кривбасс» проводил спортивные сборы в Словении. Омельченко после них отказался ехать на родину. В команде отметили, что у игрока действует контракт еще на год.
Голкипер по итогам прошлого сезона выступал за юношескую команду «Кривбасса» до 19 лет. Провел 25 матчей. Дважды его заявляли на игру в премьер-лиге, но так и не выпустили на поле.
Неделю назад 24-летний нападающий футбольного клуба из Харькова «Металлист 1925» Алексей Смирнов также покинул команду и страну. Он не стал возвращаться после заграничных сборов.