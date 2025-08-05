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Молодой вратарь украинского ФК «Кривбасс» не вернулся после сборов

Очередной спортсмен отказался возвращаться на Украину после зарубежных сборов.

Очередной спортсмен отказался возвращаться на Украину после зарубежных сборов. На этот раз такое решение принял 19-летний голкипер футбольного клуба «Кривбасс» Игорь Омельченко, сообщили представители команды.

«Кривбасс» проводил спортивные сборы в Словении. Омельченко после них отказался ехать на родину. В команде отметили, что у игрока действует контракт еще на год.

Голкипер по итогам прошлого сезона выступал за юношескую команду «Кривбасса» до 19 лет. Провел 25 матчей. Дважды его заявляли на игру в премьер-лиге, но так и не выпустили на поле.

Неделю назад 24-летний нападающий футбольного клуба из Харькова «Металлист 1925» Алексей Смирнов также покинул команду и страну. Он не стал возвращаться после заграничных сборов.