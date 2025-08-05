Исследование показало, как часто россияне теряли домашних животных

«Почти половина опрошенных россиян (51%) хоть раз теряли своих домашних животных, и только 28% из них смогли их найти, ещё 23% признались, что питомец так и не вернулся. 13% никогда не сталкивались с подобной ситуацией, но очень её боятся, а столько же — никогда не имели домашних животных. У 23% всё всегда под контролем, и таких случаев не было», — говорится в исследовании.