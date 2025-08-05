Воруют молодильные яблоки! Звёзды 50+, которые выглядят на 30

«Прежде всего надо заниматься своим здоровьем. Потому что красота в первую очередь идёт изнутри. И дело даже не в том, съедим мы или нет что-то лишнее, а в том, что исходит от нас. Никакая улыбка не может испортить лицо мимическими морщинами. А вот постоянное уныние, печаль, злость, зависть очень ярко отражаются на внешности. Что касается, собственно, ухода за собой — процедур для лица и тела, спортивных занятий, — то тут секрет прежде всего в их регулярности», — говорила Климова в интервью журналу «7 Дней».