Дмитриев: РФ и США могут успешно сотрудничать в Арктике

Российская Федерация и Соединённые Штаты могут успешно сотрудничать в арктическом регионе, заявил Кирилл Дмитриев.
«Россия и США могут успешно сотрудничать в Арктике», — написал он на своей странице в соцсети X*.
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами прокомментировал материал Foreign Policy.
В публикации сказано, то политика Вашингтона, направленная на дальнейшую «изоляцию» РФ способна может ускорить сотрудничество российской стороны и Китайской Народной Республики в Арктике.
Авторы материала заявили, что для защиты долгосрочного влияния Соединённых Штатов в регионе и борьбы с растущим влиянием Китая для американской стороны эффективна стратегия «избирательного сотрудничества» с РФ.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация выступает за международное сотрудничество в Арктике.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.