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Дмитриев: РФ и США могут успешно сотрудничать в Арктике

Российская Федерация выступает за международное сотрудничество в Арктике.

Источник: Аргументы и факты

Российская Федерация и Соединённые Штаты могут успешно сотрудничать в арктическом регионе, заявил Кирилл Дмитриев.

«Россия и США могут успешно сотрудничать в Арктике», — написал он на своей странице в соцсети X*.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами прокомментировал материал Foreign Policy.

В публикации сказано, то политика Вашингтона, направленная на дальнейшую «изоляцию» РФ способна может ускорить сотрудничество российской стороны и Китайской Народной Республики в Арктике.

Авторы материала заявили, что для защиты долгосрочного влияния Соединённых Штатов в регионе и борьбы с растущим влиянием Китая для американской стороны эффективна стратегия «избирательного сотрудничества» с РФ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация выступает за международное сотрудничество в Арктике.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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