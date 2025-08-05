В Telegram появилась верификация личных аккаунтов пользователей

Отмечается, что значок верификации выполнен в виде символа мессенджера в рамке, а не в виде привычной «синей галочки».
Ранее в Telegram была доступна верификация каналов с помощью галочки. В начале 2025 года мессенджер внедрил верификацию ботов, для которых используются иконки иного дизайна. Telegram регулярно выпускает обновления. Например, в марте появилась расширенная информация о новых собеседниках. В частности, в переписке отображается страна, общие группы, дата регистрации аккаунта, примерное время обновления имени или фотографии.
Недавно Павел Дуров рассказал о выгодной сделке, связанной с продажей никнейма в приложении. Пользователь, купивший ник @crypto за 350 тысяч долларов 2,5 года назад, получил предложение продать его за 25 миллионов долларов. Предприниматель отметил, что подобная сделка подчёркивает рост ценности уникальных имён в Telegram.