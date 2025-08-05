Учёные объяснили причины многих смертей в пандемию: это не ковид

Причиной большой части смертей во время пандемии коронавируса стал не сам COVID-19, а бактериальные инфекции. Об этом информирует научное издание Science Alert, ссылаясь на результаты исследования, в котором анализировались причины смерти порядка 500 пациентов.
В публикации сказано, что чаще всего смерть тяжелобольных пациентов наступала не из-за цитокинового шторма, как считалось ранее, а от вентилятор-ассоциированной пневмонии. Такое осложнение возникало у больных, находящихся на аппарате ИВЛ. Авторы подчеркивают, что на современном этапе медикам трудно диагностировать его.
Напомним, избыточная смертность от коронавируса в мире в 2020—2021 годах составила 14,9 миллиона человек.
Тем временем вирусолог Александр Лукашев выделил три группы вирусов, способных вызвать новую пандемию. Подробности читайте здесь на KP.RU.