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Учёные объяснили причины многих смертей в пандемию: это не ковид

Science Alert: Бактериальные инфекции увеличили риск смерти от ковида.

Источник: Комсомольская правда

Причиной большой части смертей во время пандемии коронавируса стал не сам COVID-19, а бактериальные инфекции. Об этом информирует научное издание Science Alert, ссылаясь на результаты исследования, в котором анализировались причины смерти порядка 500 пациентов.

В публикации сказано, что чаще всего смерть тяжелобольных пациентов наступала не из-за цитокинового шторма, как считалось ранее, а от вентилятор-ассоциированной пневмонии. Такое осложнение возникало у больных, находящихся на аппарате ИВЛ. Авторы подчеркивают, что на современном этапе медикам трудно диагностировать его.

Напомним, избыточная смертность от коронавируса в мире в 2020—2021 годах составила 14,9 миллиона человек.

Тем временем вирусолог Александр Лукашев выделил три группы вирусов, способных вызвать новую пандемию. Подробности читайте здесь на KP.RU.