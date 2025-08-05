Учёные объяснили причины многих смертей в пандемию: это не ковид

В публикации сказано, что чаще всего смерть тяжелобольных пациентов наступала не из-за цитокинового шторма, как считалось ранее, а от вентилятор-ассоциированной пневмонии. Такое осложнение возникало у больных, находящихся на аппарате ИВЛ. Авторы подчеркивают, что на современном этапе медикам трудно диагностировать его.