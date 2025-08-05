В Telegram был впервые верифицирован персональный аккаунт человека

«Теперь на аккаунте Павла Дурова появилась галочка от Telegram. Она сопровождается меткой под профилем с подписью “Этот аккаунт подтвержден представителями Telegram”, — говорится в публикации.
Отмечается, что персональные аккаунты в мессенджере никогда ранее не получали официальную верификацию. В настоящее время для массового пользователя эта функция остается недоступной.
В 2024 году Telegram запустил новый способ верификации телефонных номеров. Дуров назвал этот метод Telegram Gateway, заявив, что он намного дешевле, быстрее и безопаснее, чем традиционная проверка по SMS. По его словам, теперь компании могут сэкономить, отправляя коды проверки своим пользователям прямо через мессенджер.