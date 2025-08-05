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В Telegram был впервые верифицирован персональный аккаунт человека

В мессенджере Telegram метка о верификации впервые была добавлена на персональный профиль человека. Первым пользователем с таким подтверждением стал сам основатель платформы Павел Дуров, сообщает 4 августа портал «Код Дурова».

Источник: Reuters

«Теперь на аккаунте Павла Дурова появилась галочка от Telegram. Она сопровождается меткой под профилем с подписью “Этот аккаунт подтвержден представителями Telegram”, — говорится в публикации.

Отмечается, что персональные аккаунты в мессенджере никогда ранее не получали официальную верификацию. В настоящее время для массового пользователя эта функция остается недоступной.

В 2024 году Telegram запустил новый способ верификации телефонных номеров. Дуров назвал этот метод Telegram Gateway, заявив, что он намного дешевле, быстрее и безопаснее, чем традиционная проверка по SMS. По его словам, теперь компании могут сэкономить, отправляя коды проверки своим пользователям прямо через мессенджер.

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