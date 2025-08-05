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В США сообщили о расследовании дела о якобы вмешательстве РФ в выборы 2016 года

Fox News Digital: в США начали расследование по делу о влиянии РФ на выборы.

Источник: Комсомольская правда

Американский Минюст начал расследование по делу, связанному с якобы вмешательством России в выборы США в 2016 году. Отмечается, что в процессе будет участвовать группа экспертов для изучения всех обвинений. Соответствующую информацию обнародовал телеканал Fox News Digital.

По данным СМИ, расследование начали в связи с получением заявления от главы Национальной разведки Тулси Габбард. В обращении сказано о «заговоре с целью связать президента США Дональда Трампа с РФ».

В материале сказано, что прокуратура уже дала первые поручения. Так, генпрокурор Пэм Бонди обратилась к правоохранителям с призывом действовать на основании полученного обращения.

В США между тем зафиксировали рост недовольства политикой Дональда Трампа. Соединенные Штаты превратились в «государство-жулика».

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