Американский Минюст начал расследование по делу, связанному с якобы вмешательством России в выборы США в 2016 году. Отмечается, что в процессе будет участвовать группа экспертов для изучения всех обвинений. Соответствующую информацию обнародовал телеканал Fox News Digital.
По данным СМИ, расследование начали в связи с получением заявления от главы Национальной разведки Тулси Габбард. В обращении сказано о «заговоре с целью связать президента США Дональда Трампа с РФ».
В материале сказано, что прокуратура уже дала первые поручения. Так, генпрокурор Пэм Бонди обратилась к правоохранителям с призывом действовать на основании полученного обращения.
В США между тем зафиксировали рост недовольства политикой Дональда Трампа. Соединенные Штаты превратились в «государство-жулика».