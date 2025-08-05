Единственная в РФ 400-балльница по ЕГЭ с легкостью поступила в МГУ

Выпускница 2025 года Надежда Яшмолкина, которая единственная в России набрала в этом году 400 баллов по ЕГЭ, смогла сдать дополнительное вступительное испытание в МГУ на высшую оценку — 100 баллов. Об этом сообщили в телеграм-канале «Первый университетский».
Девушка поступала на факультет вычислительной математики и кибернетики. Отмечается, что до сих пор Надежда не дала свое согласие на поступление, хотя и набрала наивысший балл. Не исключено, что абитуриентка предпочла МГУ другой вуз.
Яшмолкина закончила одну из московских школ. Для сдачи ЕГЭ она выбрала русский язык, математику, информатику и физику. По всем предметам она набрала 100 баллов. Это единственный результат в стране в этом году.
Девушка раскрыла секрет подготовки к выпускным экзаменам. Она не занималась с репетиторами. При этом москвичка занималась в школе и проходила онлайн-курсы.
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