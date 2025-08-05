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Telegram впервые ввёл официальную верификацию аккаунтов пользователей

Telegram впервые официально подтвердил аккаунт пользователя — у сооснователя платформы Павла Дурова появилась специальная отметка в виде значка, что заметил портал «Код Дурова».

Telegram впервые официально подтвердил аккаунт пользователя — у сооснователя платформы Павла Дурова появилась специальная отметка в виде значка, что заметил портал «Код Дурова».

Эта верификационная плашка, оформленная в голубой рамке с логотипом Telegram, видна рядом с именем Дурова в его профиле и в переписках, однако не отображается в поисковой системе внутри приложения.

При этом значок всегда показывается на английском языке вне зависимости от выбранного языка интерфейса и доступен как в мобильной, так и в десктопной версии мессенджера.

Ранее имя Telegram-пользователя @crypto оценили в $25 млн.