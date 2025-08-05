Telegram впервые ввёл официальную верификацию аккаунтов пользователей

Telegram впервые официально подтвердил аккаунт пользователя — у сооснователя платформы Павла Дурова появилась специальная отметка в виде значка, что заметил портал «Код Дурова».
Эта верификационная плашка, оформленная в голубой рамке с логотипом Telegram, видна рядом с именем Дурова в его профиле и в переписках, однако не отображается в поисковой системе внутри приложения.
При этом значок всегда показывается на английском языке вне зависимости от выбранного языка интерфейса и доступен как в мобильной, так и в десктопной версии мессенджера.
Ранее имя Telegram-пользователя @crypto оценили в $25 млн.