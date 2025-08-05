Набравшая 400 баллов на ЕГЭ школьница сдала экзамен в МГУ на максимальную оценку

По словам абитуриентов МГУ, девушка решила подать документы в другой вуз.
Выпускница московской школы Надежда Яшмолкина, единственная набравшая 400 баллов на ЕГЭ в 2025 году, получила 100 баллов на дополнительном вступительном испытании по математике в МГУ. Об этом сообщили в приемной комиссии учебного заведения.
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«На ДВИ по математике в МГУ девушка также набрала космические 100 баллов. Она подала заявление для учебы на факультете вычислительной математики и кибернетики в МГУ, но, как следует из списков Центральной приемной комиссии, в МГУ ее согласия на зачисление до сих пор нет, и это означает, что девушка могла выбрать другой вуз», — сообщает telegram-канал «Первый университетский».
Ранее Надежда Яшмолкина стала известна как единственная выпускница 2025 года, набравшая 400 баллов по итогам ЕГЭ. Она успешно сдала экзамены по русскому языку, профильной математике, физике и информатике.
В этом году в Москве ЕГЭ сдавали более 90 тысяч человек, и почти 14 тысяч выпускников воспользовались возможностью пересдать экзамены для повышения баллов. Среди них 46 школьников смогли получить максимальные 100 баллов после пересдачи.