Набравшая 400 баллов на ЕГЭ школьница сдала экзамен в МГУ на максимальную оценку

«На ДВИ по математике в МГУ девушка также набрала космические 100 баллов. Она подала заявление для учебы на факультете вычислительной математики и кибернетики в МГУ, но, как следует из списков Центральной приемной комиссии, в МГУ ее согласия на зачисление до сих пор нет, и это означает, что девушка могла выбрать другой вуз», — сообщает telegram-канал «Первый университетский».