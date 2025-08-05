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Медведев высказался об отказе РФ от моратория на размещение ракет

Снятие моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности является новой реальностью, с которой теперь должны считаться оппоненты России. Об этом в понедельник, 4 августа, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Снятие моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности является новой реальностью, с которой теперь должны считаться оппоненты России. Об этом в понедельник, 4 августа, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

— Заявление МИД РФ о снятии моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности — результат антироссийской политики стран Североатлантического альянса. Это новая реальность, с которой придется считаться всем оппонентам России, — написал он в соцсети X.

Также политик анонсировал и дальнейшие шаги от Москвы.

Российское руководство будет принимать решения о мерах реагирования, основываясь на анализе масштабов развертывания американских и других западных ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел РФ относительно моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности, опубликованном 4 августа. Россия больше не считает себя обязанной соблюдать мораторий на развертывание таких ракет, заявили во внешнеполитическом ведомстве.

О вероятном отказе РФ от своего одностороннего моратория глава МИД Сергей Лавров заявлял еще в декабре 2024 года. Он также раскритиковал Соединенные Штаты за игнорирование предупреждений со стороны России и КНР, отметив, что Америка фактически начала развертывание вооружений в различных регионах мира.

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