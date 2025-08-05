Медведев высказался об отказе РФ от моратория на размещение ракет

Российское руководство будет принимать решения о мерах реагирования, основываясь на анализе масштабов развертывания американских и других западных ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сказано в заявлении Министерства иностранных дел РФ относительно моратория на развертывание наземных ракет средней и меньшей дальности, опубликованном 4 августа. Россия больше не считает себя обязанной соблюдать мораторий на развертывание таких ракет, заявили во внешнеполитическом ведомстве.