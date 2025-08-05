В Черкасской области после встречи с сотрудниками ТЦК мужчина впал в кому

В Черкасской области Украины после встречи с сотрудниками территориального центра комплектования мужчина впал в кому, рассказал депутат Верховной рады Виталий Войцеховский.
По его словам, это произошло в населённом пункте Золотоноша.
Кроме того, украинский парламентарий сообщил, что в городе Канев, находящемся в Черкасской области, сотрудники ТЦК избили 65-летнего пенсионера и насильно доставили его в территориальный центр комплектования.
«За последнюю неделю всё больше тревожных сигналов относительно работы ТЦК. Мы взяли оба дела под депутатский контроль. Но эти случаи показывают, что системе требуются изменения», — написал Войцеховский в своём блоге в соцсетях.
Напомним, на Украине действует военное положение, выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период его действия запрещён. Кроме того, проводится насильственная мобилизация.
Ранее сообщалось, что родные мобилизованных украинцев из мести поджигали территориальные центры комплектования на Украине.