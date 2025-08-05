В Госдуме предложили ежегодно выдавать детям оздоровительные сертификаты

«Вот некоторые цифры: путевка в лагеря на море в 2025 году выросла на 25−30%, это 80−130 тысяч рублей, не считая дороги. Отдохнуть в городском или загородном лагере будет стоить 20−40 тысяч рублей. А если в семье несколько детей и к тому же семья эта малообеспеченная — им что, показывать море своим чадам по телевизору и отпускать играть во двор? Власти должны осознать, что, если мы не обеспечим полноценный оздоровительный отдых подрастающему поколению, ни о какой нормальной демографии не может быть и речи. Поэтому ЛДПР предлагает хоть частично, но компенсировать расходы родителей на отправку детей в летние лагеря и санатории. Конечно, 20 тысяч рублей не покроют все затраты на детский отдых, но эти деньги станут ощутимым подспорьем для русских семей», — заключил он.